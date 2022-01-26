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Бригады скорой в Подмосковье в 2021 году получили около 350 портативных аппаратов ЭКГ

Аппараты позволяют удаленно передать результаты ЭКГ профильному специалисту и оперативно получить его консультацию

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бригады Московской областной станции скорой медпомощи в прошлом году получили порядка 350 портативных аппаратов ЭКГ, благодаря которым можно оперативно передать электрокардиограмму пациента и получить результат от профильного специалиста. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Московская областная станция скорой медицинской помощи в 2021 году получила новое оборудование - 347 портативных электрокардиографов. Они оснащены сим-картами, благодаря которым во время визита бригады к пациенту есть возможность оперативно передать электрокардиограмму и получить результат от профильного специалиста кардиопульта. Это консультационный центр, где врачи-кардиологи расшифровывают кардиограммы пациентов, которые им передают бригады, находясь на вызове", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что благодаря такому взаимодействию бригад на вызове и кардиолога на станции "скорой" удается оперативно выявить симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализировать пациента.

"За сутки специалисты передают порядка 600 результатов расшифрованных данных электрокардиограмм. А с начала работы кардиопульта врачами-кардиологами расшифровано более 35 тыс. кардиограмм. По результатам проведенных консультаций в 78% случаев сердечная патология у пациентов не выявлена, госпитализация не потребовалась", - приводятся в тексте слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

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