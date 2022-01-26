Ракова: на "омикрон" приходится 80% выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Около 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходится на штамм "омикрон". Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В Москве растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, мы ежедневно фиксируем антирекорды как по количеству вновь выявленных случаев, так и по процентам ростам. <...> На сегодняшний день этот штамм ("омикрон" - прим. ТАСС) уже уверенно доминирует в Москве. По данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм "омикрон", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

Также заммэра сообщила, что свыше 90% выявляемых заразившихся коронавирусной инфекцией в столице лечатся амбулаторно.

"Более 90% вновь выявленных заболевших сейчас лечатся и будут лечиться на уровне поликлиники. Мы прекрасно понимаем, что ближайшие несколько недель рост заболеваемости продолжится, поэтому принимаем меры по усилению первичного звена", - сказала Ракова.

Анастасия Ракова отметила, что порядка 42% больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом в Москве свободны. Столичные власти готовы к росту числа госпитализаций из-за омикрон-штамма.

"На сегодняшний день ситуация с ростом заболеваемости [ковидом в Москве] не дает нам расслабляться и с точки зрения мобилизации стационарной медицинской помощи. Несмотря на то, что на сегодняшний день у нас свободно 7 тыс. коек, это 42% от развернутого коечного фонда, мы в любом случае понимаем, что госпитализация будет расти. Да, наверное, не такими темпами, как растет заболеваемость, но в любом случае будет расти. И мы к этому готовы: помимо 7 тыс. коек, которые уже развернуты, у нас есть большой запас временных коечных мощностей, которые мы в любой момент в случае необходимости откроем", - сказала Ракова.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 232 836 случаев заражения, из них 19 856 за последние сутки. Выздоровели 1 935 354 человека, умерли 38 588. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 583 886 человек, коллективный иммунитет составляет 66,6%.