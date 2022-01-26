В Саратовской области более 300 классов частично закрыли из-за коронавируса и ОРВИ

ТАСС, 26 января. Власти Саратовской области частично закрыли более 300 классов в школах из-за коронавируса и ОРВИ, передает областное министерство информации и печати в своем Telegram-канале .

"Частично закрыты 157 классов из-за COVID-19 и 154 класса из-за ОРВИ. Однако образовательный процесс не останавливается. Ученики, в чьих школах и классах выявлены случаи заболевания, продолжают обучение в дистанционном формате", - отметили в профильном министерстве.

При этом 98% школ региона продолжают обучение в очном формате, сейчас в области нет образовательных учреждений, которые полностью закрыты из-за коронавируса. В случаях возникновения технических сложностей в семьях школы готовы выдать в пользование ноутбуки, сообщили в министерстве. Если такой возможности нет у учреждения, то все материалы и задания предоставляются в распечатанном виде.

В Саратовской области выявлено 139,9 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Медики вылечили 129,2 тыс. пациентов, более 5,3 тыс. человек скончались.