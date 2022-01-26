Запись на вакцинацию подростков от ковида откроется в Москве в ближайшее время

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет поступила в Москву, запись на вакцинацию откроется в ближайшее время. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Вакцина для подростков [в возрасте] от 12 до 17 лет уже зарегистрирована. Первая партия поступила в Москву. В ближайшие дни мы откроем вакцинационные пункты. И все желающие могут записаться и вакцинировать своих детей, которые попадают под эту возрастную группу", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

Заммэра также сообщила, что власти города приняли решение увеличить количество больничных коек для детей с ковидом.

"Этот штамм в отличии от других штаммов хорошо адаптируется к детям. Дети стали болеть гораздо чаще, чем при предыдущих штаммах, если раньше мы фиксировали единичные случаи госпитализации, то теперь мы ежедневно фиксируем значительное число детей, которые госпитализируются. Так за вчера были госпитализированы 132 ребенка, и это все требует от нас увеличения коечной мощности детских ковидных стационаров", - сказала Ракова.

Она добавила, что сегодня развернуто 680 коек. "Завтра к работе с такими детьми приступает дополнительный корпус на 320 мест в первой инфекционной больнице, и на следующей неделе мы еще откроем корпус в больнице Сперанского примерно такой же мощности", - сказала Ракова.