Протестующие в Индии подожгли поезд в знак протеста против "несправедливых" экзаменов

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 января. /ТАСС/. По крайней мере один пассажирский поезд был подожжен и еще один подвергся нападению в среду в индийском штате Бихар в ходе продолжающихся уже третий день протестов студентов - соискателей рабочих мест на железной дороге. Как сообщает журнал Outlook, протестующие подожгли несколько вагонов экспресса Бхабхуа - Патна в округе Гая, еще один поезд забросали камнями и палками, сообщений о пострадавших пока не поступало.

Причиной протестов стало недовольство молодых людей, сдававших экзамен на получение нетехнической работы в структурах министерства железных дорог, который проводил Железнодорожный комитет по набору персонала в этом штате. Протестующие считают "незаконным и несправедливым" решение железнодорожной администрации провести второй этап экзаменов, поскольку, по их мнению, это нарушает права тех, кто прошел первый этап и результаты которого уже были опубликованы 15 января. Однако комитет по набору персонала уверяет, что заранее сообщал о втором этапе экзаменов.

Соискатели рабочих мест, как правило из числа студентов, протестуют уже несколько дней, сначала они пытались перекрывать железнодорожные пути, а 26 января - в национальный праздник День республики - перешли к нападениям на поезда.

Руководство железных дорог приняло решение остановить все экзамены в связи с протестами и сформировать представительный комитет для рассмотрения жалоб тех, кто сдал экзамены в различных железнодорожных комиссиях по набору персонала, и тех, кто не сдал их. "Кандидаты могут подать свои жалобы в комитет до 16 февраля 2022 года", - сообщили журналистам представители министерства железных дорог страны.