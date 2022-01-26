Первый случай заражения омикрон-штаммом выявили в Ненецком АО

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Ненецком автономном округе (НАО), вирус подтвердился по результатам теста в лаборатории в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе администрации региона. НАО оставался единственным регионом Северо-Западного федерального округа, где до этого официально не был выявлен "омикрон".

"У нас подтвержден один случай заражения "омикроном", подтвержден в лаборатории в Санкт-Петербурге, это взрослый", - сказали в пресс-службе.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 3 680 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки 18 случаев. Выздоровели с начала пандемии 3 423 человека. В регионе зарегистрировано 89 летальных исходов от коронавируса.

В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, посты эпидконтроля в аэропорту Нарьян-Мара, на посадочных площадках в Нижней Пеше, Оме и Неси, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача по НАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.