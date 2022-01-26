Адвокат Просвирнина не подтвердил данные об обнаружении в его крови наркотиков

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Представители погибшего в центре Москвы публициста Егора Просвирнина не уведомлены об обнаружении в его крови наркотиков. Об этом ТАСС рассказал адвокат Матвей Цзен, который представляет интересы семьи погибшего.

"Накануне в ходе общения со следователем я узнал, что экспертиза после смерти Просвирнина еще не завершена, так что подтвердить распространенные в Telegram-каналах сведения об обнаружении в моче и крови Просвирнина наркотических веществ я не могу", - сказал адвокат.

По его словам, срок окончания проверки по факту смерти публициста, которая должна была завершиться 27 января, продлен. "Насколько мне известно, это произошло из-за того, что экспертиза еще не завершена", - отметил адвокат.

Журналист и публицист Егор Просвирнин погиб 27 декабря, выпав с четвертого этажа жилого дома на Тверском бульваре. В руках у него нашли газовый баллончик и нож. Для определения обстоятельств его гибели назначена судмедэкспертиза. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в момент происшествия он находился под воздействием наркотиков.

Просвирнин был главным редактором националистического издания "Спутник и погром", основанного в 2012 году. В 2017 году оно было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано.