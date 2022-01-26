Введение ограничений в Москве будет зависеть от загрузки медсистемы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Введение связанных с ковидом ограничений в Москве будет зависеть от ситуации с заболеваемостью ковидом и госпитализацией. Об этом сообщила в среду заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Мы уже два года боремся с коронавирусной инфекцией, выработали определенные правила введения дополнительных, достаточно жестких ограничений. Такие ограничения вводятся тогда, когда медицинская система работает на пределе и мы понимаем, что если мы волну в ближайшее время не собьем, то наши медицинские учреждения захлебнутся и скатятся в коллапс. На сегодняшний день у нас достаточный резерв коечной мощности, и, перестроив работу поликлиник, я надеюсь, что мы справимся с теми объемами оказания медицинской помощи, которые на сегодняшний день случились. В ближайшее время однозначно будет рост, но я надеюсь, что и с этим ростом мы справимся", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

