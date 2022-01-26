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Пандемия COVID-19

В Пятигорске пять школ закрыли на карантин из-за коронавируса

На данный момент закрыты школы 5, 14, 16, 21, 27, все дети, которые ушли на карантин, обучаются дистанционно

ПЯТИГОРСК, 26 января. /ТАСС/. Власти Пятигорска (Ставропольский край) закрыли на карантин пять школ из-за роста заболеваемости коронавирусом среди учащихся. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Школы, в которых порог заболеваемости начинает превышать 25% по всем заболеваниям, закрываем на карантин. На данный момент закрыты школы 5, 14, 16, 21, 27. Также точечно отрабатываем закрытие отдельных классов", - сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что все дети, которые ушли на карантин, обучаются дистанционно.

"Ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях Пятигорска - на контроле у администрации города. Ежедневно оцениваются данные по каждой конкретной школе - в соответствии с этим принимаются решения", - сказано в пресс-релизе.

По данным краевого правительства, с появлением штамма коронавируса "омикрон" в регионе начала расти заражаемость среди детей и подростков. В край уже поступило 1,9 тыс. доз вакцины против коронавируса для детей и подростков. Также глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил профильным ведомствам создать месячный запас дезинфицирующих средств для обработки образовательных организаций. В регионе рассмотрят возможность введения дистанционного обучения.

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