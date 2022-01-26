Более 7% школьников Ленинградской области находятся на карантине из-за COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Количество школьников в Ленобласти, которые ушли на карантин из-за заболеваемости COVID-19, сегодня составляет 7,4% от общей численности. За три учебных недели это быстрый прирост, который вызывает беспокойство, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

"По коронавирусу сегодня закрыто во всех районах Ленинградской области 518 классов, это 13,2 тыс. человек из 180 тыс. (7,4% от общего числа школьников региона) <...>. Мы учимся третью неделю после зимних каникул, и мы очень сильно приросли. Да, в целом это немного по Ленинградской области, но идет быстрый прирост, и нас это беспокоит", - рассказал он.

По словам Емельянова, 7,4% - это средний показатель по Ленобласти, но есть районы с особым риском, где уже 24% классов ушли на карантин, а где-то, например, в Бокситогорском районе, на сегодняшний день нет ни одного закрытого класса. Пока власти региона не готовы рассматривать вопрос о переходе школ на дистанционный формат обучения. Но есть вероятность принятия решений по ограничениям, которые коснутся как школ, так и организаций дополнительного образования.

Заместитель председателя правительства добавил, что из-за коронавируса в Ленинградской области закрыто 70 групп в детских садах, это 1,3 тыс. детей. Организации дошкольного образования не будут закрываться, при ухудшении эпидемической ситуации будут введены дежурные группы.

Пресс-служба администрации области сообщила, что в регионе увеличивается коечный фонд на 50 мест для детей с новой коронавирусной инфекцией.

Эпидемическая обстановка в Ленинградской области осложняется, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составил 983 человека, на прошлой неделе этот показатель держался на уровне 300 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявили 110 917 случаев заражения, выздоровели 100 427 (362 за сутки), умерли 3 129 (6 за сутки).