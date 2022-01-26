В Костроме педагог колледжа, пожаловавшаяся на выплаты, получит по суду 67 тыс. рублей

КОСТРОМА, 26 января. /ТАСС/. Бывшая сотрудница Костромского автотранспортного колледжа Юлия Присяжная, ранее пожаловавшаяся на выплаты за стаж работы в размере от 50 копеек до 2,5 рубля, по решению Ленинского районного суда Костромы получит более 67 тыс. рублей от колледжа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Летом 2021 года в СМИ и соцсетях появилась информация, что в Костромском автотранспортном колледже установили ежемесячные выплаты за стаж работы 5-10 лет - 50 копеек, 10-15 лет - 1 рубль, 15-20 лет - 1,5 рубля, свыше 20 лет - 2,5 рубля. Как сообщила во "ВКонтакте" Присяжная, ее стаж работы в колледже составляет 22 года, в том числе 16 лет она проработала в должности заместителя директора.

"Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных П. (Присяжной - прим. ТАСС) требований и взыскал с ОГБПОУ "Костромской автотранспортный колледж" в пользу истца задолженность по выплатам за стаж за период с января 2019 года по март 2021-го включительно в сумме 67 432 рубля", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, приказом руководства колледжа с 1 апреля 2021 года были установлены ежемесячные выплаты за стаж работы 5-10 лет - 500 рублей, 10-15 лет - 1 000 рублей, 15-20 лет - 1 500 рублей, свыше 20 лет - 2 500 рублей. В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области эти выплаты должны были производиться работодателем с 1 января 2019 года.

В июне Присяжная обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с колледжа задолженность по выплатам за период с 1 января 2019 года по март 2021-го, то есть за 27 месяцев, в сумме 67 500 рублей.

Руководство колледжа 9 июля 2021 года издало приказ, по которому были установлены новые размеры выплат за стаж работы за период с 1 января 2019 года по 31 марта 2021 года - от 50 копеек до 2,5 рубля. "В судебном заседании истец пояснила, что на день обращения ее в суд в июне 2021 года данного приказа не существовало, действовал приказ от 01.04.2021 года, устанавливающий иные размеры выплаты за стаж. Полагала, что приказ от 09.07.2021 года издан работодателем в связи с ее обращением в суд и преследовал цель существенно снизить задолженность по выплатам", - уточняет пресс-служба.

Как сообщила на своей странице во "ВКонтакте" Присяжная, в 2021 году ее дважды увольняли из колледжа.