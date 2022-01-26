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Пандемия COVID-19

Более 26 млн рублей выделили КБР на лекарства от ковида для амбулаторных пациентов

В настоящее время за счет республиканского бюджета закупили лекарств на сумму более 32 млн рублей

НАЛЬЧИК, 26 января. /ТАСС/. Федеральный центр выделил Кабардино-Балкарии (КБР) более 26 млн рублей на приобретение лекарств для больных ковидом, проходящих лечение амбулаторно. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"КБР правительством России из резервного фонда выделено свыше 26 млн рублей на приобретение лекарств для пациентов, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях, то есть, на дому под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Ранее, 11 января, глава КБР Казбек Коков поручил региональному правительству обеспечить запас лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов. В настоящее время за счет республиканского бюджета закуплено лекарств на сумму более 32 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

По данным регионального оперштаба на 26 января в КБР выявлено 44 413 случаев заражения коронавирусом (за сутки - 160), выздоровели 40 222 человек. За последние сутки от коронавируса в КБР умерли пять человек (с начала пандемии - 1 565). На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 6 578 человек, у 2 614 коронавирус подтвержден.

Теги
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