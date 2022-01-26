Объем обнаруженных наркотиков на постах Северо-Западной таможни вырос в восемь раз за год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) за 2021 год обнаружили и изъяли из незаконного оборота более 725 кг наркотических средств и психотропных веществ. По итогам позапрошлого года таможенникам удалось изъять 90,5 кг аналогичных запрещенных товаров, сообщил в среду первый заместитель начальника СЗТУ Сергей Сенько на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Петербурге.

"В рамках борьбы с контрабандой наркотических и психотропных средств, а также сильнодействующих веществ возбуждено 78 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 725 кг наркотических средств и психотропных веществ, в 2020 году изъято 90,5 кг. Также изъято более 85 кг сильнодействующих веществ, в 2020 году - 19,5 кг", - рассказал Сенько.

В общей сложности по различным основаниям сотрудниками Северо-Западного таможенного управления в 2021 году было возбуждено 434 уголовных дела (в 2020 году - 433 дела). В то же время более чем на 20% увеличилось число возбужденных дел об административных правонарушениях, по итогам 2021 года их количество выросло до 24 тыс.

В частности, таможенникам удалось изъять 1,5 млн единиц поддельной продукции известных брендов, от одежды марок Adidas и Reebok до пищевых продуктов таких фирм, как Nescafe. Сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила 763 млн рублей.

Подразделениями таможни, занимающимися контролем грузов после их пропуска через границу, на белорусском направлении были изъяты 3 млн пачек нелегальных сигарет, 3 тонны кальянного табака. Также, как отметил первый заместитель начальника СЗТУ, было 144 тонны санкционных продуктов питания.

Общая протяженность участка государственной границы, который обслуживает Северо-Западное таможенное управление, составляет 2,6 тыс. км. СЗТУ контролирует перемещение товаров через границы пяти стран - Финляндии, Латвии, Эстонии, Норвегии и Белоруссии. Для обеспечения торговли в регионе действуют 76 таможенных постов, которые обслуживают морской и железнодорожный транспорт, самолеты и автомобили. В структуру СЗТУ также входит крупнейшая в России морская таможня - Балтийская, контролирующая порт Санкт-Петербурга.