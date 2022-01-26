Более 12% опрошенных школьников РФ заявили об отсутствии охраны в их учебных заведениях

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Охрана в школах отсутствует по заявлениям более 12% учащихся общеобразовательных организаций России, которые прошли опрос о безопасности в школах. Об этом сообщила в среду один из авторов проведенного исследования - зампредседателя детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Новосибирской области Анастасия Сергиевская.

В декабре 2021 года общественный совет провел онлайн-анкетирование о безопасности и состоянии защищенности несовершеннолетних в учебных заведениях, на вопросы которого ответили более 94 тыс. школьников от 12 до 18 лет. Больше всего в опросе приняли участие подростки из Московской, Новосибирской, Белгородской, Ростовской и Воронежской областей.

"19,3% опрошенных сообщили о том, что в их школе нет охраны либо затруднились ответить на вопрос", - сообщила Сергиевская во время съезда уполномоченных по правам ребенка. Согласно слайдам ее презентации, из этого числа 12,2% заявили об отсутствии охраны, чуть более 7% затруднились дать ответ.

При этом 42% участников опроса, в школах которых есть охрана, оценили ее способность защитить детей и педагогов от опасности на "пять" и ниже баллов по десятибалльной шкале. Около 8 тыс. школьников поставили "единицу" качеству работы охраны в их учебном заведении, уточнила Сергиевская. Наивысший балл охране своей школы дали 19% участников анкетирования, то есть 17 тыс. человек.

Согласно информации из презентации Сергиевской, 8,6% опрошенных сообщили, что в их школах не проводятся беседы о правилах поведения в случае террористической атаки. У 10,6% школьников этот инструктаж был давно, поэтому они ничего не помнят, у 80% участников анкетирования он был, следует из результатов исследования.