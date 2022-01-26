Минздрав одобрил обращение препарата "Лагеврио" для лечения ковида

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минздрав одобрил обращение на территории России препарата "Лагеврио", применяемого для лечения COVID-19, следует из данных реестра решений об обращении лекарственных препаратов во время пандемии.

Препарат "Лагеврио" на основе молнупиравира выпускается в форме капсул 200 мг. В ходе первой поставки в Россию будет ввезено 59 534 упаковки препарата, в ходе второй - 43 200, следует из данных реестра. В качестве заявителя указана российская фармацевтическая компания "Р-Фарм".

Препарат Lagevrio (торговое название молнупиравира) разработан американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 26 января распоряжения, согласно которым из резервного фонда дополнительно выделяется свыше 20 млрд рублей на лекарства для больных с коронавирусом. Речь идет о приобретении в том числе не менее 200 тыс. упаковок противовирусного лекарства молнупиравир.