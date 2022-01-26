В Ингушетии в 2023 году начнут строительство многопрофильной больницы

МАГАС, 26 января. /ТАСС/. Новую многопрофильную больницу на 450 койко-мест с поликлиникой и вертолетной площадкой планируют начать строить в Ингушетии в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя республики.

"В следующем году в Назрани будет начато строительство новой многопрофильной больницы на 450 койко-мест с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену и станцией скорой помощи. Земельный участок под новый объект здравоохранения уже определен, это территория площадью около 10 га. В данное время Минстрой Ингушетии ведет переговоры с федеральным центром о выделении денежных средств на проектирование", - говорится в сообщении.

Согласно проектно-сметной документации, больница также включит в себя основной корпус на 450 коек, патологоанатомический корпус, амбулаторный корпус на 400 посещений в смену, станцию скорой помощи, поликлинику, вертолетную площадку и так далее.

"Совет Федерации, рассмотрев в рамках Дней Республики Ингушетия в Совфеде вопросы социально-экономического развития региона, определил в проекте своего постановления ряд рекомендаций правительству страны по поддержке региона. В их числе и строительство здания республиканской многопрофильной больницы на 450 коек. Данный проект планируется реализовать за счет включения его в федеральную адресную инвестиционную программу на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы", - передает пресс-служба слова министра строительства республики Микаила Балахоева.

В пресс-службе также отметили, что Ингушетия на сегодняшний день остро нуждается в подобном учреждении. "Действующая Ингушская республиканская клиническая больница была развернута в 1992 году на базе Назрановской районной больницы и не соответствует современным требованиям здравоохранения. Учреждение многие годы работает в режиме больницы скорой медицинской помощи, хотя по положению является консультативно-методическим центром и должно оказывать населению высококвалифицированную медицинскую помощь в стационаре", - отметили в ведомстве.

Дни Республики Ингушетия прошли в Совете Федерации в ноябре 2021 года, в результате которых регионом была разработана модель социально-экономического развития региона.