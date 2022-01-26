В Свердловской области расследуют факт работы в онкодиспансере сотрудников с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидрасследование по факту выявленных в областном диспансере четырех случаев коронавируса у сотрудников, работающих в трех отделениях медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области расследует случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией сотрудников в ГАУЗ СО "Свердловский областной онкологический диспансер". По состоянию на 26 января 2022 года выявлено четыре случая заноса заболевания в трех отделениях. Центральным Екатеринбургским отделом управления Роспотребнадзора организовано эпидрасследование", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ситуация находится на контроле. В онкодиспансере организовано проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, в том числе обследование контактных лиц.

"В Свердловском онкодиспансере действуют необходимые меры противоэпидемической защиты: термометрия сотрудников и пациентов на входе, контроль использования средств индивидуальной защиты, тестирование госпитализирующихся пациентов", - сообщили ТАСС в медучреждении.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В регионе с 27 января запрещена работа заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявлено более 214 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 188 тыс. человек, 9 934 умерли.