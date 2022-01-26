Эксперт: дети старше пяти лет переносят "омикрон" без тяжелых последствий

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Дети от пяти до двенадцати лет, если не относятся к группам риска, переносят штамм коронавируса "омикрон" в более легкой форме. Об этом в среду сообщил инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Говорит Москва" .

"Статистика показывает, что дети от пяти до двенадцатилетнего возраста, если не относятся к группам риска, перенесшие коронавирусную инфекцию, - бывает, что в более серьезной форме, но без критических исходов, без отделения интеснивной терапии, <...> справляются с этим вирусом. Дети младше пятилетнего возраста "омикрон" переносят тяжелее - это особенность их иммунитета", - сказал он.

Инфекционист уточнил, что в ближайшие полгода не стоит вакцинировать детей младшего возраста. "Вакцины для этой группы детей испытывают в последнюю очередь, когда доказана безопасность вакцины у детей более старшего возраста. Поэтому эту группу детей я никак перспективы к вакцинации, но и как показания к вакцинации в ближайшие полгода не рассматриваю", - пояснил Тимаков.

По словам эксперта, массовая вакцинация детей нецелесообразна. Ее следует проводить тем, кто не болел ковидом и активно социализирован, в основном подросткам, указал Тимаков. "Для детей в зоне риска, имеющих хронические заболевания и избыточную массу тела, старше 12 лет. Это дети младших возрастов, которые действительно имеют риски перенести коронавирусную инфекцию тяжело. За два года мы видим, что тяжелое течение заболевания в основном у детей из групп риска", - уточнил инфекционист.