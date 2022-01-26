Дагестан направит на реализацию программы "Социальный контракт" 1 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 26 января./ТАСС/. Порядка одного миллиарда рублей выделят Дагестану в рамках программы "Социальный контракт". Это на 10% больше чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития региона.

"В 2021 году на социальные контракты по 4 направлениям заключены с 7 652 гражданами на общую сумму около 900 млн рублей. Государственная поддержка нуждающейся категории граждан в Республике Дагестан через проект "Социальный контракт" запланирована и в 2022 году. В этом году на реализацию данного проекта предусмотрено около 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что социальный контракт - это соглашение, которое заключается органами социальной защиты населения с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума установленного в Республике Дагестан (10 628 рублей на 2021 год).

Согласно условиям соглашения государство безвозмездно предоставляет денежные средства или иную помощь, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи.

Главная цель социального контракта - создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из бедности.

"Граждане, чей доход не превышает сумму прожиточного минимума на каждого члена семьи в размере 11 515 рублей, желающие принять участие в проекте "Социальный контракт" могут обратиться в органы социальной защиты населения Минтруда Республики Дагестан по месту жительства", - добавили в ведомстве.