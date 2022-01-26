В Татарстане за 2021 год общая смертность населения выросла на 11,5%

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Общая смертность в Татарстане в 2021 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 11,5%, в то же время сократилась и рождаемость. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков на заседании итоговой коллегии ведомства в среду.

"Общая смертность выросла на 11,5% в сравнении с 2020 годом и составила, по оперативным данным, 15,5 случая на тысячу населения. Хочу отметить, что в текущем году темп прироста смертности несколько снизился, в 2020 году он составлял 26%", - сказал Садыков.

Он отметил, что тем не менее республике удалось сохранить самый низкий показатель смертности в Приволжском федеральном округе, среди субъектов РФ республика занимает 23-е место, в 2020 году Татарстан был на 32-м месте. В Российской Федерации смертность составила 16,8 случая на тысячу населения, в Приволжском федеральном округе - 18,1.

По словам Садыкова, основной причиной материнской смертности в минувшем году в регионе стала коронавирусная инфекция. Всего за 2021 год семь беременных женщин из восьми умерли от ковида.

"На ожидаемую продолжительность жизни прямое влияние оказывают показатели младенческой и материнской смертности. По младенческой смертности мы смогли удержать показатели на уровне 2020 года. По материнской смертности отмечается рост. Причиной смерти семи из восьми женщин стал ковид", - сказал Садыков. Министр также добавил, что в республике снизилась рождаемость.

"В 2021 году родилось на 662 ребенка меньше. Соответственно, сформировалась убыль населения", - сказал он.

В структуре смертности продолжают лидировать болезни системы кровообращения (36,5%). Второе место занимают COVID-19 и ковид-ассоциированные заболевания (18,1%). На третьем месте - смертность от новообразований (11,3%).