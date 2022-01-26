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Исследовательское судно для МО РФ "Евгений Горигледжан" выходит на испытания

Сдаточная команда завода совместно с экипажем продолжает подготовку к началу заводских ходовых испытаний судна

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Евгений Горигледжан", построенное для Минобороны России, выходит на испытания. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) "Янтарь".

"Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК), готовится к началу ходовых испытаний", - уточнили на верфи.

По данным пресс-службы, 25 января ОИС "Евгений Горигледжан" совершило переход в Балтийск из акватории ПСЗ "Янтарь".

Сдаточная команда завода совместно с экипажем продолжает подготовку к началу заводских ходовых испытаний судна. Программой испытаний предусмотрена проверка всех его систем и механизмов. Запланировано несколько выходов в море.

По завершении заводских ходовых испытаний спланирована передача ОИС "Евгений Горигледжан" заказчику.

Океанографическое исследовательское судно проекта 02670 "Евгений Горигледжан" построено в результате ремонта и переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305. Работы на ПСЗ "Янтарь" были начаты 19 марта 2016 года, судно спущено на воду 25 декабря 2020 года. Проект 02670 разработан в ЦМКБ "Алмаз".

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