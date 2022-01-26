В Египте зарегистрировали самый высокий с начала пандемии уровень заражения коронавирусом

КАИР, 26 января. /ТАСС/. Самый высокий с начала пандемии в феврале 2020 года уровень заражения коронавирусом зарегистрирован в Египте. Согласно обнародованным в среду министерством здравоохранения и народонаселения страны данным, за минувшие сутки выявлено 1 809 заболевших, что является абсолютным максимумом.

Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 413,5 тыс., из них от осложнений умер 22 431 человек. За минувшие сутки было зарегистрировано 35 смертей.

По информации Минздрава, к настоящему моменту полную вакцинацию прошли 25,2 млн человек, то есть каждый четвертый. По меньшей мере 37 млн человек получили первую дозу, бустерными прививками охвачены чуть более 580 тыс. человек.

Тем временем, как заявил в среду на пресс-конференции региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Восточного Средиземноморья Ахмед аль-Мандари, текущая ситуация с пандемией в регионе вызывает серьезную обеспокоенность". "За неделю рост числа заболевших составил 37%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели заболеваемости выросли на 186%, - сообщил он. - Всего в регионе зарегистрировано более 18,2 млн случаев заражения и порядка 320 тыс. смертей из-за COVID-19".