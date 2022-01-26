Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Свердловской области до 31 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Уральский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Свердловской области, объявлена первая степень опасности. Такая погода, по данным синоптиков, продержится в регионе до 31 января.

"С 20:00 (22:00 мск - прим. ТАСС) 26 января до 20:00 31 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения - с 20:00 31 января", - говорится в сообщении.