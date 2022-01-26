Голикова: доля "дельты" среди случаев заражения коронавирусом в РФ сократилась до 47,9%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Доля дельта-штамма коронавируса в России снизилась до 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы приходится 52,1%. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В структуре выявленных случаев на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день штамм "омикрон" обнаружен уже в 72 регионах РФ.

Ситуация с коронавирусом в РФ

В 35 регионах уровень госпитализаций с коронавирусом превышает среднероссийский. "В 35 регионах уровень госпитализаций сложился выше, чем в РФ в целом", - сообщила Голикова

Уровень госпитализаций с коронавирусом в РФ за неделю вырос на 9,3%. Доля госпитализированных среди новых выявленных случаев заражения коронавирусом составила 17%.

В России развернуто 168,3 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, из них заняты 65%. "На вчерашний день количество открытых ковидных коек составляло 168,3 тыс., это на 133 тыс. меньше, чем в пик подъема предыдущей волны заболеваемости. Из этого количества на сегодняшний день заняты 65%", - сказала вице-премьер.

Уровень коллективного иммунитета

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России снизился до 64,2%.

"Уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 64,2% и в ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению. Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан", - сказала Голикова.

"В этой связи еще раз хочу подчеркнуть, что вакцинация и ревакцинация остаются и являются защитой от тяжелого течения заболевания, это подтверждают в том числе и все международные исследования", - добавила она.

21 января вице-премьер сообщила журналистам, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составлял 64,4%.