На Кубани сформировали резерв кислорода в 500 тонн на случай ухудшения ситуации с ковидом

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Предприятия в Краснодарском крае, занимающиеся производством медицинского кислорода, сформировали резерв в объеме более 500 тонн на случай резкого ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавируса, сообщил в Instagram в среду вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что Краснодарский край готовится к возможному ухудшению ситуации, связанной с темпами распространения коронавируса. Так, после новогодних праздников в регионе вырос показатель ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом с 300-400 в сутки до 900, в крае зафиксированы семь случаев заражения "омикроном". Коечный фонд объемом 5,7 тыс. мест работает в Краснодарском крае для лечения пациентов с коронавирусом, 25% из них свободны; в случае ухудшения эпидемической ситуации власти Краснодарского края готовы развернуть еще 2 тыс. коек.

"Вместе с губернатором [Краснодарского края Вениамином Кондратьевым] встретились с производителями медицинского кислорода. Три наших предприятия обеспечивают им не только все краевые медучреждения (в том числе 28 ковидных госпиталей), но и регионы ЮФО и СКФО. Сейчас хранилища жидкого кислорода на предприятиях - а это больше 500 тонн - заполнены на 100%. Это резерв на случай резкого роста потребления", - говорится в сообщении Руппеля.

По данным администрации Краснодарского края, "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" за время пандемии увеличил мощности производства кислорода с 1,5 тыс. тонн в месяц до 1,8 тыс. тонн, по итогам 2021 года предприятием были отгружены 16,5 тыс. тонн кислорода. "Новороссийский кислородный завод" по итогам 2021 года произвел 11,5 тыс. тонн кислорода, "Кубаньтехгаз" - 38 тыс. тонн жидкого кислорода - предприятие обеспечивает потребности 60 больниц Краснодарского края, 10 медучреждений Адыгеи и порядка 100 учреждений Ростова и Ставрополя.

Ранее сообщалось, что суммарно по состоянию на 2021 год предприятия Краснодарского края изготавливали около 188 тонн кислорода в сутки. За пределы Краснодарского края кислород направляют в Крым, Ростовскую область и Ставропольский край, Адыгею, Дагестан, Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ингушетию.

По данным оперативного штаба Краснодарского края по состоянию на среду, в Краснодарском крае за сутки выявили 962 случая коронавируса, всего с начала пандемии подтвердили 133 574 случая коронавируса, выздоровели и выписаны из больниц 106 486 человек, 10 023 пациента спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 97 человек, на ЭКМО - 7.