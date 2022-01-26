В Петербурге предложили присваивать СМИ статус иностранного агента только по решению суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Депутаты и представители профессионального журналистского сообщества Санкт-Петербурга предлагают присваивать статус иностранного агента СМИ только на основании решения суда. Кроме того, они выступили с инициативой о возможности исключения СМИ из реестра иноагентов, если оно не получало вознаграждений из иностранных источников в течение года, сообщила вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина.

Осенью прошлого года в Петербурге по поручению спикера городского заксобрания Александра Бельского была создана рабочая группа по совершенствованию законодательства об иностранных агентах в части, касающейся СМИ. В нее вошли представители всех фракций парламента Петербурга, главные редакторы городских СМИ, представители журналистских объединений. Глава рабочей группы Марина Шишкина представила итоги ее работы на пленарном заседании заксобрания в среду.

"Рабочая группа предлагает присваивать статус иностранного агента СМИ только на основании решения суда в порядке административного судопроизводства по административному исковому заявлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций (Министерство юстиции РФ) после предварительного уведомления. СМИ должна быть предоставлена возможность досудебного опровержения данных о финансировании из иностранных источников", - сказала Шишкина.

По мнению участников рабочей группы, бремя доказывания того, что СМИ исполняет функции иностранного агента, должно быть возложено на министерство юстиции. "Также мы предполагаем следующее: решение об исключении СМИ из реестра иностранных агентов может быть принято, если в течение года оно не получало вознаграждений из иностранных источников. Бремя доказывания обратного также возлагается на министерство юстиции", - отметила Шишкина.

Рабочая группа также предложила установить лимит доходов из иностранных источников в размере 50 тыс. рублей, который не может считаться основанием для включения в реестр иностранных агентов. "Инициативы включают перечень видов доходов, которые не могут считаться иностранным финансированием политической деятельности, в том числе профессиональные премии журналистов или СМИ", - добавила вице-спикер заксобрания.

Как сообщили журналистам в пресс-службе петербургского парламента, эти предложения в среду были направлены в Государственную думу.