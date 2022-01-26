В ГИБДД Москвы сообщили, что пешеходы чаще водителей нарушают правила дорожного движения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда в Москве установили, что пешеходы чаще водителей автомобилей нарушают правила дорожного движения. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

"В ходе рейда автоинспекторами пресечено 1 950 нарушений правил дорожного движения, допущенных пешеходами, из них 117 - с использованием средств индивидуальной мобильности. Со стороны водителей транспортных средств выявлено 1 581 нарушение", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что автоинспекторы уделили особое внимание таким нарушениям, как непредоставление преимущества в движении пешеходам, переход улиц в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, были проведены беседы по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах города с юными участниками дорожного движения и их родителями. Также в ходе данной работы уделялось внимание важности использования световозвращающих элементов.

Водителям сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости быть внимательными, приближаясь к пешеходным переходам, передвигаясь в жилых зонах и вблизи образовательных учреждений, а также быть предельно бдительными при неблагоприятных погодных условиях.

Рейд на соблюдение ПДД пешеходами и водителями прошел в Москве 25 января.