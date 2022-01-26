Голикова призвала регионы, где не действуют ограничительные меры из-за ковида, ввести их

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала регионы, где не действуют ограничительные меры из-за новой коронавирусной инфекции, ввести их.

"Еще большая нагрузка нам предстоит, мы это видим по развитию ситуации. Я хочу еще раз обратиться к регионам страны: там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничительные меры принять с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического благополучия", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В РФ не предполагается остановка оказания плановой медицинской помощи в регионах из-за ковида.

"До конца января мы должны принять соответствующие постановление правительства, мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь. Там где будет совсем сложно, мы предполагаем ее перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи также останутся в обычном режиме без закрытия", - сказала она.

До конца января регионам дополнительно выделят 7,3 млрд рублей для лечения амбулаторных пациентов. "Планируем до конца января выделить регионам страны дополнительное финансовое обеспечение на оказание помощи на амбулаторном этапе, в том числе на оплату выездов медицинских работников к пациентам, еще 7,3 млрд рублей", - сказала Голикова.

Она напомнила, что правительство уже приняло решение о том, чтобы направить 5 млрд руб. на обеспечение пациентов бесплатными лекарствами на амбулаторном этапе и 15 млрд руб. для централизованной закупки лекарств для стационарного звена.

Около 60 млн экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции будут закуплены для поставки в регионы РФ.

"Предполагается, что мы закупим 60 млн экспресс-тест-систем для поставки их в регионы страны", - сказала Голикова.

О ситуации в регионах

Некоторые регионы России из-за ситуации с пандемией уже приняли решение по приостановке плановой медицинской помощи. В частности, запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а также оказание плановой медицинской помощи до особого распоряжения ввели во Владимирской области, со вторника в Архангельской области приостановлено оказание плановой медицинской помощи, за исключением углубленной диспансеризации. Власти Москвы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели из-за роста заболеваемости ковидом среди детей.