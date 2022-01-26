Во Владимирской области разрешили увеличить заполняемость залов при проведении мероприятий

ВЛАДИМИР, 26 января. /ТАСС/. Проведение массовых зрелищных мероприятий во Владимирской области с числом зрителей более 50% разрешили при условии допуска людей, имеющих документы о вакцинации, результаты ПЦР-теста или справки о недавно перенесенном ковиде. Указ об этом подписал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

"Проведение массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры с максимальным числом зрителей более 50% от общей вместимости зала допускается при условии соблюдения санитарно -эпидемиологических требований и допуска на мероприятия лиц, имеющих действующий QR-код, подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-19 или перенесенное в последние шесть месяцев заболевание, или отрицательный тест ПЦР", - говорится в документе.

В соответствии с указом, при участии невакцинированных граждан максимальная наполняемость залов не может превышать 50%.

Указ также ограничивает работу заведений общепита с 01:00 до 06:00 за исключением обслуживания навынос. Данное ограничение не распространяется на предприятия сферы питания при условии допуска посетителей с документами о вакцинации, ПЦР-тестами, или справками о недавно перенесенном ковиде.

Допуск только вакцинированных граждан, а также недавно переболевших новой коронавирусной инфекцией, также освобождает владельцев кафе, ресторанов, столовых, фудкортов, салонов красоты, парикмахерских, фитнес-центров, бассейнов, спа- и массажных салонов от необходимости соблюдать действующее правило об одновременном присутствии не более 50% посетителей.

В указе также прописан запрет на работу в ночное время баров, дискотек, ночных клубов и боулинга. Кроме того, документ устанавливает требования по уборки и дезинфекции помещений, необходимые для обеспечения безопасной работы учреждений.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрировано 87 065 случаев заболевания, в том числе 396 - за последние сутки. Вылечились 79 751 человек, отмечено 3 065 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета в области достиг 55,1%.