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Пандемия COVID-19
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Путин потребовал не останавливать оказание плановой медпомощи детям из-за ковида

Президент назвал тему распространения коронавируса "очень важной"

НОВО-ОГАРЕВО, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи детям из-за распространения коронавируса.

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"Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась", - указал глава государства на совещании с членами правительства в среду. Это замечание он сделал, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса в РФ.

Путин напомнил, что так же делалось в прошлом году и позапрошлых годах, когда действовало так называемое перемаршрутирование пациентов. "Нужно посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь", - подчеркнул глава государства.

Путин назвал тему распространения коронавируса "очень важной". "[Она] остается в поле нашего зрения, постоянно требует определенного и повышенного уже сейчас внимания", - отметил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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