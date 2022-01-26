Путин потребовал не останавливать оказание плановой медпомощи детям из-за ковида

"Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась", - указал глава государства на совещании с членами правительства в среду. Это замечание он сделал, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса в РФ.

Путин напомнил, что так же делалось в прошлом году и позапрошлых годах, когда действовало так называемое перемаршрутирование пациентов. "Нужно посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь", - подчеркнул глава государства.

Путин назвал тему распространения коронавируса "очень важной". "[Она] остается в поле нашего зрения, постоянно требует определенного и повышенного уже сейчас внимания", - отметил президент.