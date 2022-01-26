Голикова: уровень госпитализации детей с ковидом вырос на 36,5% за два дня

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень госпитализации детей с коронавирусом увеличился на 36,5% в России за последние два дня.

Вакцинация детей и подростков от COVID-19. Что об этом известно

"В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%. Сейчас это предмет нашего особого внимания, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием", - заявила она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции в среду.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 358,7 млн человек, около 5,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 11 315 801 случай заражения, выздоровели 10 099 937 человек, умерли 328 105. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.