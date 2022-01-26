Часть правительственного автотранспорта в КБР передали поликлиникам Нальчика

НАЛЬЧИК, 26 января. /ТАСС/. Управление делами главы и правительства Кабардино-Балкарии (КБР) выделило 10 автомобилей поликлиникам и амбулаториям Нальчика для выезда к больным из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в среду на своей странице в Instagram.

"Главам муниципальных администраций поручено предоставить поликлиническим отделениям районных больниц минимум по 10 легковых автомобилей для выездов медицинских бригад. Также 10 единиц транспорта уже предоставлено Управлением делами главы и правительства республики учреждениям амбулаторного звена Нальчика", - написал Коков.

Как и прогнозировали, в республике, как и в целом по стране, наблюдается рост инфицированных ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией, в том числе новым штаммом, отметил он. "На сегодня выявляем порядка 160-170 зараженных в сутки на фоне увеличения охвата тестируемых. Ежедневно проводим до 3 тыс. экспресс- и ПЦР-тестов, будем увеличивать их количество и дальше. Ранее, по моему поручению, закуплено порядка 100 тыс. тестов", - уточнил он.

Резкого роста госпитализаций в Кабардино-Балкарии нет - в госпиталях сейчас находятся порядка 500 человек, но идет увеличение амбулаторных больных с симптомами ОРВИ и коронавируса. "Поликлиническая служба справляется. При этом поручил правительству Кабардино-Балкарии дополнительно к существующим создать крупный центр "122 для помощи населению по вопросам, связанным с коронавирусом", - добавил он.

Также Коков планирует усилить контроль и за функционированием систем жизнеобеспечения, коммунальных служб, общественного транспорта с учетом возможного дальнейшего увеличения числа заболевших, чтобы не допустить сбоев в их работе.

По данным регионального оперштаба на 26 января, в КБР выявлено 44 413 случаев заражения коронавирусом (за сутки - 160), выздоровели 40 222 человека. За последние сутки от коронавируса в КБР умерли пять человек (с начала пандемии - 1 565). На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 6 578 человек, у 2 614 коронавирус подтвержден.