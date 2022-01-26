В Карелии усилят систему тестирования на коронавирусную инфекцию

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 января. /ТАСС/. Новое оборудование будет закуплено для лабораторий Карелии, занимающихся тестированием на коронавирус. Дополнительную ПЦР-лабораторию также в феврале откроют на севере республики - в Беломорске, сообщил в среду в своем докладе на заседании правительства региона министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Хочу обратить внимание, что мы получили для Республики Карелия более 90 млн рублей, и часть денег будет направлена на приобретение дополнительных ПЦР-аппаратов. Это пять ПЦР-аппаратов по тем нашим медицинским организациям, которые делают ПЦР-тестирование. Дополнительно в конце февраля у нас будет открыта ПЦР-лаборатория в Беломорске", - сказал Охлопков.

Сейчас в Карелии объемы тестирования на коронавирус выше, чем требуется по общероссийским нормативам: 336 на 100 тыс. населения при стандарте в 300 на 100 тыс. В регионе закуплены 16,8 тыс. ИХА-тестов, которые позволяют быстрее получить результат. Кроме того, главная инфекционная больница Карелии будет усилена под работу с новым штаммом коронавируса "омикрон".

"Мы закупаем на 15 млн рублей геномный секвинатор, чтобы верифицировать достоверно штамм "омикрон", - сказал глава Минздрава Карелии.

На заседании правительства также обсудили возможные действия в ситуации, когда массового заболевают врачи, редкие для региона специалисты. Ранее в ходе прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова сообщили о случае, когда после полного тестирования коронавирус выявили у всех врачей и медработников ревматологического отделения Республиканской больницы им. Баранова в Петрозаводске. Все сотрудники были вакцинированы, ревакцинированы или имели иммунитет после болезни, поэтому инфекцию все перенесли в легкой форме. Тем не менее, как отметил Парфенчиков, необходимо разработать план, как действовать в ситуациях, когда на какой-то период то или иное направление в здравоохранении может остаться без врачей. "Решение [в таких ситуациях] принимается главным врачом совместно с Минздравом: происходит перераспределение штатов, которые работают", - сказал Михаил Охлопков.

Глава Карелии также напомнил, что на Западе существует практика, когда врачам, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, в отсутствии замены приходится выходить на работу с пациентами. "Мы отправили письмо в федеральный Минздрав, чтобы предусмотрели для работников здравоохранения при выздоровлении не брать у них ПЦР-тесты", - сказал Охлопков.

Статистика заболеваемости в Карелии

По данным Минздрава Карелии, в республике за время пандемии выявили 95 691 случай заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 444 человек, их которых не были вакцинированы 426. В ковидных стационарах получают лечение 610 пациентов, доля свободных коек составляет 32,6%. Выздоровели за все время 91 223 пациента, умерли - 1 295.