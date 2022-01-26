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В Казани построят перинатальный центр

По словам министра здравоохранения региона Марата Садыкова, новое учреждение необходимо в связи с ростом числа беременных с высокой группой риска, а также количества недоношенных детей

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков заявил об острой нехватке нового перинатального центра в Казани из-за ежегодного роста беременных с высокой группой риска и недоношенных детей. Президент Татарстана в свою очередь поддержал предложение министра на заседании итоговой коллегии ведомства.

"Сегодня городу Казани нужен свой перинатальный центр. Количество беременных с высокой группой риска ежегодно растет, растет и число недоношенных детей, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. Остро стоит вопрос и по вспомогательным репродуктивным технологиям (ЭКО). Имеющейся коечной мощности перинатального центра РКБ не хватает", - сказал Садыков.

Он отметил, что ведомством подготовлены расчеты и финансовое обоснование нового перинатального центра.

"Решение по перинатальному центру уже принято", - ответил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рождаемость в Татарстане в минувшем году снизилась, указал также Садыков в докладе.

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Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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