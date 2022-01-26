Почти 50% россиян не обладают научной грамотностью, необходимой для осмысления пандемии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Около половины россиян имеют проблемы с научной грамотностью, которые мешают правильно ориентироваться в ситуации с пандемией коронавируса. Это следует из материалов экспертно-аналитического доклада "Научное мышление и популяризация науки в России", который представила в среду в ТАСС АНО "Национальные приоритеты".

В доклад вошли результаты всероссийского опроса, который проводился во время 4-й волны COVID-19, когда в России началась массовая вакцинация населения. Исследователи оценивали базовые операции научного мышления: способность определять причины событий, строить доказательства, оценивать вероятность событий и ряд других навыков.

"Был задан вопрос: "Доказывает ли то, что заражений стало больше именно вследствие вакцинации"? Большая часть, 53%, правильно ответили "нет", но очень много, 47%, сказали "да". К сожалению, 47% видят в этом не просто данные, которые не связаны между собой. Они устанавливают причинно-следственную связь", - рассказала руководитель Дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия Грязнова.

По ее словам, 55% опрошенных считают, что вакцинироваться необходимо, так как вероятность заразиться в условиях пандемии велика. Однако 45% уверены, что вакцинироваться не нужно, из них 14% полагают, что, если они не заразились в течение года, вирус и далее будет их обходить стороной, а 31% считают, что вакцина не дает полной гарантии.

"Ковид поставил много вопросов по поводу научной грамотности в обществе", - сделала вывод Грязнова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 358,7 млн человек, около 5,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 11 315 801 случай заражения, выздоровели 10 099 937 человек, умерли 328 105. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.