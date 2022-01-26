{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минпросвещения намерено полностью решить вопрос с третьей сменой в школах в 2023 году

Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что третья смена пока сохраняется в школах республик Тыва, Бурятия, Дагестан и Чечня

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено полностью решить вопрос с третьей сменой в школах в 2023 году. Об этом в среду заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Доля школ с третьей сменой за последние два года сократилась в два раза, но этот вопрос еще на контроле. И в следующем году он... будет полностью закрыт", - заявил Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Министр уточнил, что третья смена пока сохраняется в школах республик Тыва, Бурятия, Дагестан и Чечня.

В 2022 году в эксплуатацию будут введены 292 школы, доложил Кравцов. "Набранные темпы позволяют нам вложиться в график, чтобы до конца 2024 года ввести не менее 1 300 новых школ", - отметил он.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
Пандемия COVID-19
В Саратовской области более 300 классов частично закрыли из-за коронавируса и ОРВИ
При этом, по данным властей региона, 98% школ области продолжают обучение в очном формате
Читать полностью