Российские актеры считают, что стерилизация поможет решить проблему нападения собак

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские деятели искусства, члены международного благотворительного фонда помощи животным "Дарящие надежду" выступают против идеи усыпления бездомных собак для сокращения числа случаев их нападения на людей. По их мнению, чипирование и стерилизация помогут решить эту острую для многих регионов РФ проблему.

О чем спорят в России после новых нападений собак на людей

Истребление или стерилизация? О чем спорят в России после новых нападений собак на людей

"Периодические случается что-то трагическое, и это страшно. Но винить в этом бездомных животных нельзя. <…> Отловить всех собак и усыпить - это мы будем единственной страной в мире, где это произойдет. Этого делать нельзя", - заявил председатель попечительского совета фонда, актер театра и кино, телеведущий Леонид Ярмольник на онлайн-конференции в Москве.

По его мнению, решить проблему с большим количеством бездомных собак в России возможно посредством финансирования чипирования и стерилизации. "Если начать финансировать чипирование и стерилизацию, то эта проблема уйдет сама по себе через несколько лет, но при этом должны быть руководители на местах, которые это понимают так же, как и мы", - заявил он.

Актер театра и кино, попечитель благотворительного фонда "Дарящие надежду" Евгений Миронов считает, что халатность региональных чиновников не должна становиться поводом для введения жестоких мер в отношении бездомных животных. "Конечно же, когда случается такая беда, как в Якутске, то проще всего все свалить на бездомных собак. Проще всего нанять бригаду, которая их уничтожит. <…> В том, что чиновники не выполняют закон, не стерилизуют собак и не строят приюты, виноваты не собаки", - сообщил он.

О ситуации с бездомными собаками на Дальнем Востоке

22 января в селе Домна Забайкальского края при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что в законодательстве есть изъяны, которые не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов, власти региона намерены обратиться в Федеральное собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить законодательство.

Идею главы Забайкалья поддержали члены Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, представители власти разных регионов. Проблема бездомных собак остро стоит в Забайкалье, Якутии, Бурятии, в ряде других российских регионов.

Следственный комитет РФ проанализирует случаи гибели людей в результате нападений собак в различных субъектах РФ и подготовит предложения по совершенствованию законодательства.