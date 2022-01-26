В Москве число операторов "122" увеличили до 6 тыс.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Власти Москвы принимают меры по усилению первичного звена из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, число операторов службы "122" было увеличено до 6 тыс., об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие несколько недель рост по заболеваемости продолжится. Поэтому мы принимаем меры по усилению первичного звена. Мы укрепили службу "122", и на сегодняшний день прием звонков осуществляют 6 тыс. операторов. Но я рекомендую всем москвичам непосредственно обращаться в поликлиники города. Мы полностью перестроили работу поликлиник под прием больных ОРВИ", - сказала Ракова.

По ее словам, теперь пациенты попадают в поликлинику не только через отдельный вход, но и попадают в отдельные и изолированные от других помещений пространства. Там сформирована новая логистика, чтобы минимизировать риски. Сразу на входе будут выдаваться не маски, а респираторы, там же будет проводиться экспресс-диагностика на коронавирусную инфекцию.

Как отметила заммэра, была отработана также логистика организации приема пациентов - перед посещением врача им проведут ряд исследований, например, термометрия, пульсометрия, измерение давления. Поликлиники в Москве работают семь дней в неделю с 08:00 до 20:00, прием ведется как пациентов с московским полисом, так и из других регионов России.

"Нагрузка на поликлиники растет, лишний раз людям нет необходимости ходить в поликлинику, тратить свое время, поэтому с сегодняшнего дня больничный для больных ОРВИ и ковидом будет закрываться без прихода в поликлинику. Врачи из поликлиник будут звонить, проводить консультацию, выяснять, позволяет ли состояние здоровья выписать человека, и закрывать больничный дистанционно, автоматически направляя его работодателю. Если же состояние здоровья говорит о том, что еще нужно полечиться, то больничный так же автоматически будет продлеваться", - добавила Ракова.

Она отметила, что на поликлиники сейчас легла колоссальная нагрузка, поэтому проводятся мероприятия по усилению кадрового состава. Дополнительно на работу в поликлиники направляются врачи и средний медицинский персонал из других медучреждений. Привлекаются ординаторы и студенты.