Дистанционное обучение в школах Москвы ввели только для классов на карантине

"Эпидемиологическая обстановка в московских школах находится под особым вниманием управленческих команд, которые делают все возможное для продолжения обучения, в том числе с применением дистанционных технологий. Обучение с применением дистанционных технологий организовано только в классах, которые находятся на карантине", - сообщили в департаменте.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Обучение в дистанционном формате в школах Москвы введено только для классов, находящихся на карантине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В пресс-службе добавили, что в образовательных организациях продолжают строго соблюдать все требования санитарной безопасности: места общего пользования оборудованы бесконтактными санитайзерами, в классах и кабинетах установлены безопасные для детей бактерицидные лампы закрытого типа, ребятам регулярно измеряют температуру. При наличии признаков ОРВИ ученики и сотрудники в школу не допускаются.

"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ срок карантина для лиц, контактировавших с больным COVID-19, сокращен до семи дней со дня последнего контакта. Сокращение срока карантина по контакту с заболевшим коронавирусом распространяется на те классы и дошкольные группы, в которых карантин установлен ранее и уже длится семь и более дней. По решению школы занятия в этих классах и группах возобновляются 26 или 27 января. Вместе с тем, в случае единогласного решения родителей класса или дошкольной группы, действующий карантин может быть продлен до предписанных ранее 14 дней", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что для того, чтобы продлить карантин до 14 дней родителям необходимо обратиться к классному руководителю, который передаст информацию администрации школы.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 232 836 случаев заражения, из них 19 856 за последние сутки. Выздоровели 1 935 354 человека, умерли 38 588. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 583 886 человек, коллективный иммунитет составляет 66,6%.