{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гид-путеводитель по казачьим местам создали на Ставрополье

Гид содержит более 64 мест, связанных с казачьей историей и культурой

СТАВРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Первый в регионе гид-путеводитель по казачьим местам для туристов создали на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого комитета по делам национальностей и казачества.

"Полностью собран и размещен в интернете гид-путеводитель проекта "Маршруты казачьего Ставрополья". Он содержит более 64 мест, связанных с казачьей историей и культурой, и включает в себя три туристических блока: "Малый кубанский круг", "Малый терский круг" и "Большой ставропольский круг", - говорится в сообщении.

В путешествие по каждому маршруту можно отправиться самостоятельно, информация может быть использована и при подготовке организованных экскурсий. На сайте проекта размещена карта с координатами туристических локаций, их описанием, видео в формате виртуальной реальности. Созданы разделы о ежегодных казачьих праздниках, фестивалях, а также раздел с легендами и сказаниями казаков Ставрополья.

"Мы надеемся, что наш гид обратит внимание на очевидное преимущество, изюминку региона - его казачий колорит. И со временем поможет развить целую сеть таких казачьих мест, которые станут точками притяжения туристов во время путешествий по всему краю", - цитирует пресс-служба автора проекта Наталью Гребенькову.

Работа над созданием гида-путеводителя шла на Ставрополье почти год. Проект "Маршруты казачьего Ставрополья" в 2021 году был поддержан Фондом президентских грантов.

Теги
Северный Кавказ
Эксперт назвал стерилизацию до 70% собак решением проблемы бродячих животных в городах РФ
Руководитель фонда "Сострадание НН" Владимир Гройсман отметил, что сегодня в Нижнем Новгороде работает приют на 250 животных, также действует приют, в котором собак и кошек привозят для стерилизации и реабилитации после операции
Читать полностью