Все соцучреждения Липецкой области с 27 января переводят на карантин из-за ковида

ТАСС, 26 января. Власти Липецкой области с 27 января переводят все стационарные социальные учреждения региона на карантин из-за нового роста заражений коронавирусом, сотрудники будут работать в режиме двухнедельного пребывания в учреждениях. Об этом сообщила в Instagram в среду замглавы Липецкой области Ольга Белоглазова.

"Мы приняли решение с 27 января закрыть стационарные учреждения соцзащиты на строгий карантин из-за риска заражения новым штаммом коронавируса", - сообщила она.

Замглавы региона добавила, что сотрудники всех стационаров соцзащиты переводятся на двухнедельный график работы, они перед заездом будут сдавая тест на коронавирус, чтобы исключить распространения болезни. По данным Белоглазовой, с 27 января все многофункциональные центры региона переходят на прием посетителей по предварительной записи, также все сотрудники управления соцполитики региона переводятся на удаленный режим работы.

В Липецкой области отмечен новый рост заболеваемости ковидом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось в 3,7 раза - с 90 до 336. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено более 88,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 81,5 тыс. человек, более 2,9 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в учреждения общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат.

В регионе введена обязательная вакцинация от ковида государственных и муниципальных служащих, а также работников образования, здравоохранения, социальной сферы, транспорта и других сфер деятельности. Всего в регионе планируется привить 80% жителей региона старше 18 лет, или 730 008 человек, сейчас полностью вакцинированы 703 077 человек, план выполнен на 96,3%. В больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 400 коек, из них около половины свободны, разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.