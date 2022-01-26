Суд в Липецке признал законной обязательную вакцинацию от ковида для отдельных профессий

"Липчанину отказано в удовлетворении требований о признании недействующим постановления главного государственного санитарного врача по Липецкой области №598 от 30 сентября 2021 года "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", - говорится в сообщении суда.

Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев 30 сентября 2021 года подписал постановление об обязательной вакцинации от ковида государственных и муниципальных служащих, а также работников образования, здравоохранения, социальной сферы, транспорта и ряда других сфер деятельности. Всего в регионе планируется привить 80% жителей региона старше 18 лет, или 730 008 человек, сейчас полностью вакцинированы 703 077 человек, план выполнен на 96,3%.

По данным пресс-службы Липецкого облсуда, житель Липецка в иске указал, что его права нарушены, так как он не желает делать прививку от ковида, а постановление якобы предполагает принуждение к участию в медицинском эксперименте вопреки ст. 21 Конституции РФ (никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам). Как уточняется в сообщении суда, представитель регионального Роспотребнадзора в том числе пояснил, что ковид представляет опасность для окружающих, прививка против него включена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям в соответствии с приказом Минздрава России.

"На основании вышеизложенного, исходя из требований действующего законодательства, суд счел доводы истца необоснованными, в связи с чем истцу было отказано в удовлетворении заявленных требований", - говорится в сообщении суда.

С начала пандемии в регионе выявлено более 88,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 81 тыс. человек, более 2,9 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в ряд учреждений общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат. В Липецкой области с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось почти в 3,7 раза - с 90 до 336. В больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 400 коек, из них около половины свободны, разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.