Роспотребнадзор рекомендовал отменить в Белгородской области все массовые мероприятия

ТАСС, 26 января. Управление Роспотребнадзора по Белгородской области рекомендует отменить все массовые мероприятия в регионе и перевести до 30% сотрудников компаний на удаленный режим работы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщила в среду на брифинге главный санитарный врач области Елена Оглезнева.

"Все массовые мероприятия как внутри помещений, так и на улице мы не рекомендуем проводить. Сегодня мы такие предложения направили в адрес губернатора Белгородской области", - сказала Оглезнева.

Также управление Роспотребнадзора по Белгородской области рекомендует работодателям перевести до 30% сотрудников предприятий на удаленный формат работы. По словам Оглезневой, подобная мера позволит также разгрузить общественный транспорт в больших городах региона.

В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость ковидом увеличилась в Белгородской области на 63%. На карантин по коронавирусу закрыты 37 групп в детских садах и 105 классов в школах.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 85 455 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 77 779 человек, умерли 1 896. В регионе введен обязательный масочный режим, для сотрудников старше 60 лет рекомендован удаленный режим работы. Также с октября детям до 14 лет запрещено без сопровождения взрослых находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров.