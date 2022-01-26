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Пандемия COVID-19

В Ростовской области приостановят плановую медпомощь из-за роста заболеваемости ковидом

В регионе также ранее запретили проводить выставки и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Власти Ростовской области на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом приняли решение приостановить оказание плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы для пациента. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев в среду утвердил несколько мер, призванных сдержать новую волну пандемии коронавируса. Изменения в региональное законодательство вступят в силу на период с 29 января по 28 февраля включительно. В частности, предприятия общепита могут быть заполнены только на 75%, запрещается проведение выставок, а также развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. При этом театральные коллективы смогут продолжить работу при соблюдении существующих ограничений.

"На месяц приостановлено и оказание муниципальными медорганизациями плановой первичной медико-санитарной помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента. Ограничение не распространяется на случаи плановой медпомощи тем пациентам, которые нуждаются в проведении курсового и (или) программного лечения", - говорится в сообщении.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 207 244, выздоровели 183 410 человек, умер 9 981. Коэффициент распространения инфекции - 1,7. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьПандемия COVID-19
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