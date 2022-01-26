Депутаты Саратовской облдумы освободили от транспортного налога владельцев электромобилей

ТАСС, 26 января. Депутаты Саратовской областной думы приняли законопроект об освобождении от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей на три года - до декабря 2024 года. Соответствующее решение было принято на заседании облдумы в среду, которое транслировалось онлайн.

"Закон принят в первом и втором чтениях", - сказал председатель областной думы Александр Романов.

В своем выступлении депутат Станислав Денисенко отметил, что предоставление такой льготы по транспортному налогу "будет иметь дополнительный стимулирующий характер для развития рынка экологических автомобилей". Помимо этого, законопроект поможет развивать инфраструктуру для электромобилей.

"Саратовская область войдет в число регионов, работающих над повышением экологической безопасности и улучшением качества жизни граждан. Данную льготу предлагается ввести пока на три года - с января 2022 года по 31 декабря 2024 года", - сказал Денисенко, отметив, что принятие закона не повлечет выпадающих доходов в областном бюджете, так как число регистрируемых ежегодно новых автомобилей перекрывает эту сумму.

По данным Саратовской областной думы, в 2021 году на территории области было зарегистрировано около 60 электромобилей.