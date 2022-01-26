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Путин призвал продумать дополнительные инструменты оценки научной работы кроме публикаций

По мнению президента, в целом научная деятельность в стране продвигается успешно

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал научные публикации важным способом оценки работы исследователей, но подчеркнул необходимость продумать и другие инструменты.

"Вы упомянули о публикациях, конечно, это очень важный способ оценки результатов научной работы", - прокомментировал президент доклад главы Минобрнауки Валерия Фалькова в ходе совещания с членами правительства РФ.

"Но мы неоднократно говорили об этом и слышали мнения руководителей академических институтов, это важный, но не единственный критерий и способ оценки качества научных исследований", - подчеркнул президент.

В этой связи, по его словам, "нужно, конечно, думать над тем, как вводить здесь дополнительные инструменты оценки этой работы". По мнению президента, в целом научная деятельность в стране продвигается успешно. Он поблагодарил всех, кто такую работу организует.

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