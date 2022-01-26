СФ уточнил условия бесплатного проезда уволенных со службы офицеров к месту лечения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который уточняет для офицеров, уволенных с военной службы по достижению предельного возраста или состоянию здоровья, условия бесплатного проезда, в том числе железнодорожным и воздушным транспортом, до места лечения.

"Закон обеспечит четкое трактование права на проезд офицерам, уволенным с военной службы, на безвозмездной основе в медицинскую (военно-медицинскую) организацию в соответствии с количеством выданных им заключений военно-врачебными комиссиями, а также право на проезд на санаторно-курортное лечение (оздоровление) один раз в год", - говорится в пояснительной записке.

Это касается железнодорожного, воздушного, водного и автомобильного (за исключением такси) транспорта. Такое же право на проезд один раз в год в санаторно-курортные организации или к местам организованного отдыха (домам отдыха, базам отдыха, пансионатам, детским оздоровительным лагерям и туристским базам) и обратно имеют члены семей уволенных со службы офицеров, а также прапорщики и мичманы. Речь идет об офицерах, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более.

Закон также конкретизирует перечень членов семей военнослужащих, которым предоставляется право на льготную медпомощь, санаторно-курортное лечение, проезд к месту этого лечения и обратно.