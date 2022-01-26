В Рязанской области до 10 февраля продлили режим самоизоляции для людей старше 60 лет

ТАСС, 26 января. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, согласно которому в регионе до 10 февраля продлены режим самоизоляции для людей старше 60 лет, ограничение на ночную работу предприятий общепита, а также запрет на посещение детьми без взрослых торговых центров и других объектов. Об этом сообщили в среду в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

"В период по 10 февраля продлеваются самоизоляция граждан в возрасте старше 60 лет, ограничения по зрелищно-развлекательной деятельности, а также ночной работе предприятий общепита", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, работодателям рекомендовано соблюдать меры профилактики, в том числе проводить термометрию, обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты, отстранять от труда работников с признаками заболевания, а также рассмотреть возможность перевода 30% коллективов на дистанционный режим.

Кроме того, несовершеннолетним запрещено находиться без сопровождения родителей в торговых центрах, аквапарках и ряде других учреждений, с 4 февраля по 30 марта отменены смены в подведомственном государственном учреждении отдыха и оздоровления детей, с 31 января по 27 февраля стационарные организации соцобслуживания будут вновь работать в закрытом режиме.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 64 902 случая заболевания, в том числе 342 - за последние сутки. Вылечились 58 322 человека, умерли 2 829. Уровень коллективного иммунитета достиг 58,5%.