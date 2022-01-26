В федеральном вузе в Архангельске открылась выставка об изменении климата в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 26 января. /ТАСС/. Выставка "Изменение климата" о климатических процессах, происходящих в Арктике, открылась в среду в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске, сообщила в среду ТАСС доцент кафедры биологии, экологии и биотехнологии САФУ Татьяна Паринова. Выставка является частью совместного проекта вуза и WWF (Всемирного фонда дикой природы), он включает образовательный курс, цикл лекций, а также настольную игру, которая была представлена на открытии экспозиции.

"С Всемирным фондом дикой природы мы подготовили совместную экспозицию. Она рассказывает об изменениях климата как о глобальной проблеме, но которая остро ощущается в первую очередь в высоких широтах, в Арктике", - сказала Паринова.

В экспозиции размещены информационные стенды, на которых рассказывается об основных тенденциях изменения климата, представлены диаграммы с показателями температуры с 1850 года, фотографии. Кроме того, с материалов стендов можно перейти на сайт, где представлены последние на сегодняшний день данные о климатических процессах в России и мире. Например, за последние 20 лет в России в два раза увеличилось количество опасных метеорологических явлений, что в целом является проявлением глобальных изменений климата.

Выставка является частью нового зала музея вуза, который посвящен экосистемам тундры и арктических пустынь. Здесь представлены гербарии, информация о видах растений и животных, которые обитают в высоких широтах.

Особое внимание в новой экспозиции уделено дикому северному оленю. Этот вид занесен в Красную книгу России, WWF уделяет особое внимание изучению и сохранению этих животных. "Его численность сокращается, в том числе, из-за изменений климата", - отметила собеседница агентства. Мастерица из Пинеги Алена Валькова, чьи работы внесены в Книгу рекордов России, сплела из ивовой лозы оленя в натуральную величину. Также для выставки она сделала из дерева полярную сову. "Полярная сова является одним из символов Арктики, и, как и другие виды, особенно хищники, страдает от изменений климата", - пояснила Паринова.

Об образовательных проектах

Выставка является частью совместного проекта университета и WWF России и Германии, направленного на повышение осведомленности молодежи северных регионов об изменениях климата. В его рамках был разработан открытый онлайн-курс о проблемах и рисках, связанных с климатическими процессами. За основу был взят курс немецкого климатического консорциума, он был переведен, дополнен и размещен в платформе САФУ. "Он находится в открытом доступе, любой желающий может его пройти, это современный курс с короткими, но емкими видео. И по его завершении от САФУ и WWF можно получить сертификат о прохождении", - рассказал ТАСС директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров. Для студентов, которые изучают географию и гидрометеорологию, этот курс включен в учебную программу.

Как пояснила ТАСС заведующая кафедрой географии и гидрометеорологии САФУ Людмила Драчкова, курс состоит из шести разделов, данные структурированы от общей информации о том, что такое климат и погода, как климат менялся в прошлом к тому, что с климатом сейчас, какие проводятся исследования. "И последние два раздела нам говорят о том, какие экономические последствия будут для стран и отдельных регионов вследствие изменений климата, является ли изменение климата социальной проблемой", - отметила она.

Чтобы курс был максимально приближен к конкретной территории, где проживает слушатель, предлагается сделать творческое задание. Это разработка рекомендаций для властей населенного пункта, как адаптировать данный город или поселок к изменениям климата. "Мы обогатились идеями и знаниями о том, что происходит на местах: иссушение болот, исчезновение малых речек, многоснежные зимы - локальные моменты, которые мы не рассматриваем в рамках региона или страны, а в конкретном населенном пункте, они имеют место быть, - рассказала Драчкова. - Например, разрушение берегов, более активная деятельность моря в Пертоминске".

Из деревни Лопшеньга на побережье Белого моря поступил запрос по поводу взаимосвязи морского мусора и микроклиматических изменений в прибрежной зоне. Специалисты САФУ организовали туда экспедицию. "Мы обнаружили морской мусор в большом количестве, что было совершенно неожиданно, учитывая, что направления хозяйственной деятельности за последнее десятилетие в прибрежных районах Белого моря значительно изменились. Большой хозяйственной нагрузки нет, а мусора очень много и именно морского происхождения, - добавила она. - Соответственно, микроклиматические изменения наверняка есть, но это требует более детальной проработки".

Второй курс дополняет первый. Это цикл лекций ведущих российских климатологов, посвященный изменению климата в России, прежде всего в Арктике. Все видео и тексты находятся в открытом доступе на онлайн-платформе WWF. Можно посмотреть, например, что будет происходить с климатом в регионах: Архангельской области, Мурманской области, Ненецком автономном округе до 2050 года. "Мы считаем, что это удачный просветительский и образовательный проект, который и у студентов, и у всех интересующихся какие-то мифы по поводу климатических изменений развеять на основе научных данных, признанных на уровне мирового академического сообщества", - отметил Сабуров.

О настольной игре

На выставке была представлена настольная игра "Изменения климата", выпущенная WWF. Она призвана рассказать о влиянии деятельности человека на климат, показать необходимость адаптации к изменениям и важность снижения выбросов парниковых газов. Участники играют за корпорации, которые должны стать максимально "зелеными" при реализации проектов. "В первую очередь участники играют против игры, чтобы ее победить и не допустить катастрофических последствий. Второй уровень - каждый участник пытается получить прибыль, пройти проверки и аудиты, но при этом предусматривать зеленые природоохранные мероприятия, чтобы снизить выбросы и углеродный след, - рассказал ТАСС координатор проектов WWF Андрей Копытов. - Здесь есть элементы конкуренции, но она не мешает достичь общего результата".

Планируется, что в феврале WWF России бесплатно разошлет игру в школы, вузы и библиотеки Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. В игру рекомендуется играть с 12 лет.