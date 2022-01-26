Компаниям и ИП в Москве рекомендуют получать госуслуги дистанционно из-за ковида

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Москве рекомендовали использовать возможность получать государственные услуги дистанционно из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

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"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 управление Роспотребнадзора по Москве предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям чаще использовать возможность получения государственных услуг дистанционно в электронном виде", - говорится в сообщении.

В настоящее время в управлении в электронном виде можно подать уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, заявление на получение санитарно-эпидемиологических заключений на виды деятельности и проектную документацию, заявление на получение лицензии для осуществления деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных III-IV степеней потенциальной опасности (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и для осуществления деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (за исключением случая, если эти источники используются в медицинских целях).

Получение государственных услуг в электронном виде осуществляется через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 232 836 случаев заражения, из них 19 856 за последние сутки. Выздоровели 1 935 354 человека, умерли 38 588. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 583 886 человек, коллективный иммунитет составляет 66,6%.